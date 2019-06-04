رياضة | إشبيلية يضم دييغو كارلوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إشبيلية يضم دييغو كارلوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي إشبيلية الإسباني على موقعه في شبكة الإنترنت أنه ضم البرازيلي دييغو كارلوس، مدافع نانت الفرنسي إلى صفوفه لمدة خمس سنوات.

وأوضح النادي الأندلسي في بيان "قلب الدفاع دييغو كارلوس وقع عقداً مع أشبيلية يربطه بالنادي للمواسم الخمسة المقبلة، بعد اتفاق مع نادي نانت يوم الجمعة الماضي".

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وأشار إشبيلية إلى أن اللاعب البالغ 26 عاماً تخطى الزيارة الطبية الروتينية.

ودافع دييغو كارلوس عن ألوان إستوريل البرتغالي في موسم 2015-2016، ثم انتقل إلى نانت في صيف العام 2016.

وأنهى إشبيلية الموسم سادساً في الدوري الإسباني، وسيشارك في مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).