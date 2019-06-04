رياضة | سانشيز يزف خبرا سعيدا لتشيلي قبل كوبا أمريكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سانشيز يزف خبرا سعيدا لتشيلي قبل كوبا أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدرب منتخب تشيلي بقيادة المدرب الكولومبي رينالدو رويدا، بحضور 23 لاعبا تم استدعائهم لخوض بطولة كوبا أمريكا 2019 التي ستقام في البرازيل بين 14 يونيو و7 يوليو المقبل.

وكان المهاجم أليكسيس سانشيز يمثل أكبر قلق بالنسبة لرويدا بسبب شعوره ببعض الآلام، لكنه حصل على الإذن الطبي وخضع لتدريبات على نفس مستوى زملائه في الفريق.

وعلى الرغم من استمرار الإصابة، إلا أن لاعب مانشستر يونايتد أظهر علامات تحسن.

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من جانبه، قال أرتورو فيدال، لاعب وسط برشلونة، إنه في حالة جيدة، وتوقع أن يتأقلم اللاعبون الجدد الذين انضموا مؤخرا إلى معسكر الفريق بشكل تدريجي.

وبشكل مفاجئ، خضع منتخب "لا روخا" للاختبار منشطات بواسطة لجنة من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول).

ويأتي هذا الإجراء ضمن مجموعة تدابير تطبق بواسطة (كونميبول) على جميع المنتخبات المشاركة في البطولة.