كلوب يضع شرطا واحدا لانتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد

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٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص
محمد صلاح
كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، وضع شرطًا واحدًا لكي يسمح للدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، والريدز، بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات المقبلة (الميركاتو الصيفي)، حيث ذكرت صحيفة «أس» الإسبانية إن زين الدين زيدان مدرب النادي الملكي، تقدم بطلب لرئيس النادي فلورنتينو بيريز، يحثه على التعاقد مع صلاح «هداف الدوري الإنجليزي»، والمتوج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
من جانبه أفاد موقع «ديفنسا سنترال» بأن المدرب الألماني متمسك بالحفاظ على خدمات الفرعون المصري للموسم المقبل، ولكنه قد يعطي الضوء الأخضر لليفربول لبيع محمد صلاح إلى ريال مدريد، بشرط واحد فقط، وهو إذا دخل ماركو أسينسيو جناح الريال في خط المفاوضات. ويرتبط صلاح بعقد مع ليفربول حتى يونيو 2023،
ويرتبط صلاح بعقد مع ليفربول حتى يونيو 2023، ولا ينوي «الريدز» بيعه أو أي نجم من نجوم الفريق الذين أعادوا المجد للنادي بعد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في التاريخ، ويرغب الليفر في الموسم المقبل في استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) الغائب عن خزائنه منذ 30 عامًا.
وكان صلاح قد توج هدافًا للدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي برصيد 22 هدفًا بالمشاركة مع زميله السنغالي ساديو ماني، والجابوني أوباميانج نجم آرسنال.
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