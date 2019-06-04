شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. جولين لوبيتيجي مدربًا لإشبيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي إشبيلية الإسباني تعيين جولين لوبيتيجي، مدرب إسبانيا وريـال مدريد الأسبق، مديرًا فنيًا للفريق بشكل رسمي بعقد يمتد لمدة 3 سنوات. Advertisements وجاء إعلان النادي الأندلسي للخبر عبر حسابه الرسمي على «تويتر» الذي رحب من خلاله بالمدير الفني الجديد للفريق. كان «لوبيتيجي» قد أقيل أكتوبر الماضي من تدريب ريـال مدريد عقب الهزيمة بخماسية مقابل هدف أمام برشلونة في الدوري الإسباني. وسيمتد تعاقد المدرب الإسباني مع إشبيلية حتى يونيو 2022، كما ذكرت صحيفة «آس» الإسبانية.

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