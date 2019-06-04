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ريـال مدريد ينسحب من المفاوضات مع نيمار

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

انسحب ريـال مدريد من المفاوضات مع وكيل النجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان، واجنر ريبيرو، الذي تقابل مع رئيس النادي الملكي الشهر الماضي بالعاصمة الإسبانية مدريد.

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وأشارت صحيفة «ميرور»، البريطانية، إلى أن الغريم التاريخي لريـال مدريد نادي يريد في استعادة النجم البرازيلي لتدعيم خط الهجوم بناء على رغبة قائد الفريق ليونيل .

ويبدو مستقبل نيمار في باريس سان جيرمان غامضًا عقب عامين فقط من انتقاله إلى النادي في صفقة تخطت الـ200 مليون يورو.

ويستعد نجم السيليساو حاليًا للمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها بلاد السامبا بداية من الـ14 من يونيو الجاري.

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