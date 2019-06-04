كومان يتوقع مستقبلا باهرا لمنتخب هولندا

قال رونالد كومان، مدرب هولندا، إن فريقه يخوض الدور قبل النهائي بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، هذا الأسبوع، مستندا على أحد أفضل الأجيال في بلاده خلال السنوات الأخيرة، متوقعا له "مستقبلا باهرا".

وفشلت هولندا في بلوغ نهائيات كأس العالم العام الماضي لكنها أطاحت بألمانيا وفرنسا بطلة العالم من دور المجموعات بالنسخة الأولى لدوري الأمم الأوروبية، وستواجه البرتغال في قبل النهائي.

وقال كومان لصحيفة "الجارديان": "نحظى بمستقبل رائع وهذا أفضل جيل في السنوات الأخيرة لكنها مجرد البداية.. يتمتع اللاعبون بمواهب هائلة".

وتابع: "دائما ما نزود نظامنا بلاعبين جيدين من الشبان. تنتج بلادنا مواهب واعدة باستمرار".

وقال: "نملك أفضل ثنائي دفاعي دي ليخت وفيرجيل فان ديك. الاثنان من طراز رفيع وهذا رائع لأن بناء المنزل يبدأ من الطابق السفلي".