لوبيتيجي مدربًا لإشبيلية

أعلن نادي إشبيلية الإسباني، تعاقده مع جولين لوبيتيجي، لتولي تدريب الفريق الأندلسي بداية من الموسم المقبل.
ونشر النادي، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل تويتر، اليوم الثلاثاء، يعلن خلاله التعاقد مع المدرب الإسباني لمدة 3 سنوات.
ويأتي تعاقد إشبيلية مع جولين لوبيتيجي بعد 7 أشهر على إقالة الأخير من تدريب ريال مدريد الإسباني بسبب سوء النتائج.
ولم يتول مدرب منتخب إسبانيا السابق، أي منصب منذ رحيله عن النادي الملكي، ليمنحه إشبيلية الفرصة للعودة من جديد للملاعب.
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