أدريانو ينهي أزمته مع الضرائب الإسبانية

تقبل البرازيلي أدريانو كوريا، لاعب برشلونة واشبيلية الإسبانيين سابقا، عقوبة الحبس 14 شهرا بتهمة التهرب الضريبي.

ووفقا لصحيفة "دياريو سبورت" اليوم الثلاثاء فإن أدريانو تقبل العقوبة بعد تورطه في إخفاء 650 ألف يورو خلال فترة احترافه في الدوري الإسباني.

لكن بموجب الاتفاقية التي توصل لها أدريانو مع سلطات الضرائب في إسبانيا فإنه لن يدخل السجن.

وبموجب القانون الإسباني فإن عقوبة التهرب الضريبي للمرة الأولى والتي يكون حكم السجن فيها لأقل من 24 شهرا فإنه ليس من الضروري إيداع المتهمين في الحبس.

ووافق أدريانو المدافع الحالي لبشكتاش التركي على دفعة غرامة مالية بقيمة مليون يورو.