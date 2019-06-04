شكرا لقرائتكم مارسيلو يطلب حسم مصيره مع الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

طلب حسين السيد الظهير الأيسر للأهلى من إدارة القلعة الحمراء حسم موقفه سواء بالعودة للفريق فى الموسم الجديد بعد انتهاء إعارته لنادي الاتفاق السعودي.

كان حسين السيد الشهير بـ"مارسيلو" عاد إلى القاهرة مؤخرًا وظهر في الأهلي أكثر عدة مرات من أجل بحث مصيره مع النادي.

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ويسعى حسين السيد إلى حسم مصيره مع الأهلى حتى يستطيع تحديد وجهته المقبلة سواء بالعودة إلى بيته أو الاستمرار فى رحلة الاحتراف الخارجي.

ويمتلك مارسيلو ثلاثة عروض سعودية بجانب عروض خليجية وأخرى من أندية محلية.