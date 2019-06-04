شكرا لقرائتكم جماهير السويس تتسابق لشراء تذاكر مباريات أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشهد منفذ "تذكرتى" بالسويس اقبالا" متزايد خلال فترتى العمل الصباحية والمسائية، حيث تسابق جماهير السويس على شراء تذاكر مباريات كأس الأمم الأفريقية مصر 2019، قبل إجازة عيد الفطر المبارك بعد استخراج بطاقة المشجع Fan ID.

وحرص طاقم موظفى أحد البنوك بالسويس على التواجد بالمنفذ الحجز مقاعدهم فى مدرجات المونديال الأفريقى.

وقال محمد سعيد مدير خدمة العملاء بالبنك أن زملاءه حجزوا تذاكر مباراة افتتاح البطولة بين مصر وزيمبابوى يوم 21 يونيو الجارى باستاد القاهرة، مستغلين تطبيق تذكرتى الذى سمح لهم بحجز التذاكر بسهولة من خلال الموقع حيث كانو يعانون سابقا" من السوق السوداء، ولذلك لم يحضروا أى فعاليات بالقاهرة من قبل، مشيدا بالنظام الرائع بالمنفذ وتعاون الموظفين مع الجماهير بشكل مثالى.