شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يحسم مصير محمد عواد بعد العيد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينهى مسئولو النادى الإسماعيلى الجدل حول مصير محمد عواد حارس مرمى الفريق بالاستمرار مع النادى أو الرحيل، وذلك عقب نهاية عيد الفطر المبارك. وقال مصدر مسئول داخل مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، إنه لم يصل أى عروض لمحمد عواد حارس مرمى الفريق بشكل رسمى، مؤكداً أنه حتى الآن موجود فى قائمة الدراويش للموسم الجديد لحين عقد جلسة مع اللاعب وحسم كل الأمور المعلقة بين الطرفين. Advertisements كان محمد عواد أنهى فترة إعارته للوحدة السعودى ليعود لصفوف الدراويش فى الموسم المقبل.

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