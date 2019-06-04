شكرا لقرائتكم مفاجأة سارة للبورسعيدية.. المصرى يشارك فى الكونفدرالية الموسم المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استقر اتحاد الكرة، على ترشيح النادى المصري البورسعيدي للمشاركة فى بطولة الكونفيدرالية خلال الموسم المقبل، وذلك بعد أن حسم المركز الرابع فى الترتيب العام لمسابقة الدوري بالموسم الحالى.
يأتى إقدام اتحاد الكرة على خطوة مشاركة رابع الدوري بدلا من بطل كأس مصر خصوصا أن البطولة سيتم استكمالها قبل انطلاق الموسم المقبل ومن الصعب أن ينتظر الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف "، كل هذا الوقت لحين تحديد بطل الكاس ليكون الفريق المصري الرابع ببطولات افريقيا بعد الاهلي والزمالك وبيراميدز.
كان المصرى حسم المركز الرابع بعد تعادل المقاولون العرب مع بتروجت أمس.
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