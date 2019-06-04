شكرا لقرائتكم خبر عن "مارسيلو" يطالب الأهلي بتحديد مصيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب حسين السيد، لاعب الأهلي الشهير بـ"مارسيلو"، بحسم موقفه سواء بالعودة للقلعة الحمراء أو الاستمرار فى رحلة الاحتراف الخارجى بعد انتهاء إعارته لنادى الاتفاق السعودى. وعاد حسين السيد للقاهرة مؤخرًا وظهر فى الأهلي أكثر من مرة من أجل بحث مصيره مع النادى. Advertisements ويمتلك مارسيلو ثلاثة عروض سعودية بجانب عروض خليجية وأخرى من أندية محلية. ويرغب مارسيلو فى حسم موقفه سريعا حتى يبدأ فترة الإعداد مع فريقه الجديد إذا تأكدت عدم عودته للأهلي.

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