شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يؤجل حسم ملف محمد عواد لنهاية إجازة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحسم مسئولو النادى الإسماعيلى مصير محمد عواد حارس مرمى الفريق من الاستمرار مع النادى أو الرحيل عقب نهاية عيد الفطر المبارك. وكشف مصدر مسئول بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى عدم وصول عروض لمحمد عواد حارس مرمى الفريق بشكل رسمى، مؤكداً وجوده فى قائمة الدراويش للموسم الجديد لحين عقد جلسة مع اللاعب وحسم كل الأمور المعلقة بين الطرفين. وأنهى محمد عواد فترة إعارته للوحدة السعودى ليعود لصفوف الدراويش فى الموسم المقبل. وكان أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر قد استبعد عواد من صفوف الفراعنة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تنطلق يونيو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلى يؤجل حسم ملف محمد عواد لنهاية إجازة عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.