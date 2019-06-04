شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصرى.. درع البطولة يقترب من الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على مباريات أمس الاثنين والتى أعادت ترتيب أوضاع الفرق فى جدول ترتيب الدورى المصرى، بعد النتائج المفاجئة التى تحققت فى أكثر من مباراة، حيث هبط فريق بتروجت رسمياً إلى دوري المظاليم، فيما اقترب درع البطولة المحلية من النادي الأهلي.

تعادل الزمالك والحرس يقرب الدرع من الأهلي

سقط نادي الزمالك من جديد فى فخ التعادل الثاني على التوالي أمام حرس الحدود، بعدما سبق وتعادل الفريق الأبيض أمام الإنتاج الحربى ليفقد أبناء ميت عقبة 4 نقاط ثمينة فى صراع الصدارة أوقفت رصيد الزمالك عند النقطة 68 في المركز الثالث، فيما يحتل الأهلي المركز الأول برصيد 74 نقطة، وأصبح الزمالك مطالباً بالفوز في جميع المباريات المتبقية بما فيها مباراة الأهلي ليتوج بلقب البطولة.

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بتروجت يكمل الضلع الثالث فى مثلث الهبوط

أكمل فريق بتروجت الضلع الثالث فى مثلث الهبوط مع الداخلية والنجوم، لينتهى الصراع الذي اشتعل لأسابيع طويلة بين أكثر من فريق للبقاء في دوري الأضواء والشهرة، ليضمن كل من وادي دجلة والاتحاد السكندري والحرس البقاء لموسم جديد.

المقاولون العرب يستقر في المركز الخامس

توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 48 في المركز الخامس بعد التعادل سلبياً مع بتروجت، ليتوقف صراع المربع الذهبي الذي اشتعل بين ذئاب الجبل والنادي المصري على المركز الرابع، حيث يحتل الفريق البورسعيدي المركز الرابع برصيد 52 نقطة .