شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت ينهي أحلام المقاولون العرب فى دخول المربع الذهبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى فريق بتروجت طموحات المقاولون العرب بدخول المربع الذهبي، بعدما توقف رصيد ذئاب الجبل عند النقطة 48 عقب مباراة الأمس متأخراً عن النادي المصري صاحب المركز الرابع برصيد 52 بأربع نقاط كاملة، حيث أنه لم يتبق للمقاولون سوى مباراة واحدة فقط في البطولة يخوضها أمام النادي الأهلي بعد الانتهاء من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

بتروجت يهبط إلى الدرجة الثانية

التعادل السلبي الذي حسم نتيجة مباراة المقاولون العرب وبتروجت في مباراة الجولة 34 والأخيرة من عمر المسابقة والتي أقيمت مساء أمس، حسم بشكل رسمي هبوط فريق بتروجت إلى الدرجة الثانية بعد توقف رصيد الفريق البترولي عند النقطة 35 في المركز الـ 16 .

بتروجت يكمل مثلث الهبوط إلى القسم الثاني

أكمل فريق بتروجت الضلع الثالث في مثلث الهبوط إلى القسم الثاني، حيث كان فريقي الداخلية والنجوم قد هبطا رسمياً إلى دوري المظاليم في الجولات السابقة، وتوقف رصيد بتروجت عند النقطة 35 في المركز الـ 16 بجدول ترتيب مسابقة الدوري العام، حيث فاز بتروجت في 8 مباريات، وتعادل في 11 مباراة وخسر 15 لقاء أخر.

بتروجت يصعب مهمة الداخلية

صعب بتروجت مهمة فريق الداخلية الذي يسعى للعودة من جديد إلى الدوري العام، حيث يقع الفريقان في مجموعة واحدة وهو ما سيشعل المنافسة في دوري المظاليم الموسم المقبل على العودة إلى دوري الأضواء والشهرة.