شكرا لقرائتكم خبر عن 7 حقائق في تعادل الزمالك وحرس الحدود: «العشري» يعرقل الأبيض للمرة الـ 11 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تعادل ثمين انتزعه فريق نادي حرس الحدود في مواجهة الزمالك وضمن بقائه ضمن أندية الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل، في حين فقد الفارس الأبيض نقطتين ثمينتين في رحلته نحو استعادة الدرع الغائب عن خزائنه في آخر 4 مواسم.

الزمالك رفع رصيده للنقطة 68 بفارق 6 نقاط عن الأهلي المتصدر لجدول الترتيب، والحرس رفع رصيده للنقطة 38 وأنهى الموسم وهو في المركز الثالث عشر.

التقرير التالي نستعرض من خلاله 7 حقائق عن تعادل الزمالك والحرس.

1. العشري يعرقل الزمالك للمرة 11

تمكن طارق العشري، المدير الفني لحرس الحدود، من تحقيق التعادل الخامس في تاريخ مواجهاته أمام الزمالك خلال 18 مباراة جمعت الطرفين، خلال ولايته لعدة أندية، فضلًا عن نجاحه في الانتصار على الأبيض في 6 مناسبات والخسارة في 7.

2. «جلال» لا يعرف الشباك النظيفة

الزمالك لا يعرف الحفاظ على نظافة شباكه خلال ولاية المدير الفني خالد جلال، فخلال 4 مباريات سابقة قاد خلالها الفريق في الموسم الماضي، اهتزت شباكه فيهم جميعًا، وذلك في مواجهة الأهلي بالدوري والإنتاج الحربي والإسماعيلي وسموحة بالكأس، واستمر السيناريو في مواجهة الحرس.

3. مسلسل التعادلات يتكرر

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الزمالك تعادل في 3 مباريات متتالية له خلال شهري فبراير و مارس الماضيين ضمن مشواره بالدوري، وذلك في مواجهة كل من طلائع الجيش ثم المقاولون والأهلي، وعاد ليكرر سيناريو التعادلات في آخر مواجهتين أمام كل من الإنتاج الحربي وحرس الحدود.

4. جلال يتعثر للمرة الأولى

استهل خالد جلال مشواره مع الزمالك في ولايته الأولى في الموسم الماضي بالفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف، بينما تعثر في أولى مبارياته بالولاية الحالية بالتعادل أمام حرس الحدود.

5. «بوطيب» يسجل هدفه الخامس

سجل المغربي خالد بوطيب، مهاجم الزمالك هدفه الخامس مع الفريق بالقميص الأبيض منذ قدومه في يناير الماضي، فكانت باكورة أهدافه في شباك نصر حسين داي الجزائري بالكونفدرالية، ثم في مواجهة كل من إنبي وطلائع الجيش والإنتاج الحربي وحرس الحدود.

6. تعادل الرقم 7

للمرة السابعة يحسم التعادل نتيجة مباراة تجمع الزمالك بالحرس خلال 36 مباراة بجميع المسابقات، بينما تجمد رصيد انتصارات الزمالك عند الرقم 20 والحرس عند الرقم 9، وسجل خالد بوطيب الهدف الـ 55 للأبيض في شباك الفريق العسكري وسكنت شباكه الهدف رقم 38 في تاريخ مواجهات الفريقين.

7. الزمالك يضمن البقاء لفريقين

تعادلان متتاليان للزمالك منحا فريقين البقاء ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، فأعلن الإنتاج الحربي بقائه في المسابقة عقب حصد نقطة أمام الفارس الأبيض في الجولة الماضية، وكرر الحرس السيناريو وحصد نقطة البقاء في لقاء المكس امام أبناء ميت عقبة.