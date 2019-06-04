إشبيلية يعزز صفوفه بصفقة برازيلية

تعاقد نادي إشبيلية الإسباني، أمس الإثنين، مع البرازيلي دييجو كارلوس من صفوف نانت الفرنسي.

وانضم المدافع البرازيلي دييجو، إلى اشبيلية بعقد يمتد لـ 5 أعوام بعد اجتيازه للكشف الطبي.

وبدأ دييجو، مسيرته الاحترافية في دوري الدرجة الثانية البرتغالي في موسم 2014-2015، قبل أن ينتقل إلى اشتوريل في العام التالي.

وفي موسم 2016-2017، انتقل دييجو إلى نانت وشارك معه في 97 مباراة على مدار ثلاثة مواسم.