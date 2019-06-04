تعاقد نادي إشبيلية الإسباني، أمس الإثنين، مع البرازيلي دييجو كارلوس من صفوف نانت الفرنسي.
وانضم المدافع البرازيلي دييجو، إلى اشبيلية بعقد يمتد لـ 5 أعوام بعد اجتيازه للكشف الطبي.
وبدأ دييجو، مسيرته الاحترافية في دوري الدرجة الثانية البرتغالي في موسم 2014-2015، قبل أن ينتقل إلى اشتوريل في العام التالي.
وفي موسم 2016-2017، انتقل دييجو إلى نانت وشارك معه في 97 مباراة على مدار ثلاثة مواسم.
كانت هذه تفاصيل خبر إشبيلية يعزز صفوفه بصفقة برازيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.