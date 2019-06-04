منبوذ فالفيردي يرفض الرحيل

يتمسك نجم برشلونة، بالبقاء بين صفوف الفريق الكتالوني، رغم ابتعاده عن المشاركة مع البارسا في الموسم الأخير.

ووفقًا لإذاعة "كادينا سير"، فإن مالكوم دي أوليفيرا لا يريد الرحيل عن برشلونة في الصيف، ويسعى للاستمرار في الكامب نو، على الرغم من عدم مشاركته كثيرا تحت قيادة المدرب إرنستو فالفيردي.

الإذاعة الإسبانية أشارت إلى أن مالكوم قرر البقاء، رغم استمرار فالفيردي على رأس القيادة الفنية للفريق، حيث يسعى لإقناع المدير الفني بإمكانياته ونيل الفرصة بالموسم المقبل.

أما برشلونة فيسعى لبيع مالكوم، وكسب الأموال من أجل إبرام صفقات جديدة، خاصة أن اللاعب لا يشارك بشكل أساسي، وبالتالي فإن رحيله لن يؤثر على الفريق من الناحية الفنية.

وانضم مالكوم إلى برشلونة قادمًا من بوردو الفرنسي، وخاض 24 مباراة فقط بقميص برشلونة في جميع المسابقات، حيث سجل 4 أهداف وصنع 2.