روندا جونز تبرز تضحيات منتخب اسكتلندا للسيدات

عندما خاضت روندا جونز، مباراتها الدولية الأولى من إجمالي 117 مباراة مع اسكتلندا، لم يكن الفريق النسائي يحظى بتقدير، حتى أنه كان يحصل على ملابس مستعملة من فريق الرجال.

والآن وسط تحضيرات اسكتلندا للمشاركة لأول مرة في كأس العالم للسيدات، ترى اللاعبة السابقة تحولا في التعامل مع الكرة النسائية، وأن الفريق الحالي "يصنع تاريخا" وسيساعد الأجيال القادمة في النهوض باللعبة.

وقالت جونز "في أول مباراة دولية لي عام 1998 ضد استونيا، كنا نرتدي ملابس مستعملة من فريق الرجال".

وتابعت "كان الحضور الجماهيري متواضعا، كنا نفتقر للتسويق والدعم الحكومي، لذلك لم تحظ الكرة النسائية بالاهتمام".

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وتعين على جونز، الجمع بين العمل في وظيفة بدوام كامل والتزامات النادي وكانت تستغل أيام العطلات في السفر مع الفريق الوطني في معسكرات والتأقلم مع قلة التمويل والسخرية من الكرة النسائية.

وأضافت "رغم كل التصرفات البدائية، كنا نسعد بدفع اسكتلندا نحو الأمام وبتمثيل بلادنا".

وتابعت جونز التي لعبت للغريمين رينجرز وسيلتيك "أنا سعيدة بأن الجيل الحالي لن يشعر بالقلق أو بالتوتر بسبب عوامل خارجية وسيركز فقط في شؤون كرة القدم".