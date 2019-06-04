شكرا لقرائتكم ضياء عبد الصمد: هبوط بتروجت يصعب مهمة عودة الداخلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف ضياء عبد الصمد المدير الفنى للداخلية، عن حزنه بعد هبوط فريق بتروجت إلى دورى القسم الثانى، بعد التعادل الذى حققه الفريق البترولى أمام المقاولون العرب بمنافسات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدورى العام.

وأكد مدرب الداخلية فى تصريحات خاصة، أن هبوط بتروجت يصعب مهمة الداخلية فى القسم الثانى، حيث يمتلك الفريق البترولى الإمكانيات التى ستعيده سريعاً إلى الدورى العام وهو ما سيشعل المنافسة فى دورى المظاليم ويصعبها على باقى الفرق.

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وتوقف رصيد الداخلية عند النقطة 27 فى المركز الـ17 بجدول مسابقة الدورى العام، ويسعى ضياء عبد الصمد مدرب الفريق لإعادة هيكلة الداخلية بعد رحيل العديد من اللاعبين الذين انتهت إعارتهم من أجل العودة إلى دورى الأضواء والشهرة.

يذكر أن ضياء عبد الصمد تسلم مسئولية الداخلية عقب هبوط الفريق رسيماً إلى الدرجة الثانية خلفاً لعلاء عبد العال.