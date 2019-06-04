انطلاق معسكر المنتخب الأولمبى غدا استعدادا لوديتىّ أوزبكستان...

جدة - عمرو شويل استقر شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى على انطلاق معسكر الفريق غدا الأربعاء، قبل السفر إلى أوزبكستان لمواجهة منتخبها ودياً يومى 9 و11 يونيو الجارى، ضمن برنامج الفراعنة لخوض بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

كان شوقى غريب أعلن قائمة تضم 30 لاعبا للانضمام لمعسكر الفريق، واللاعبون هم: عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحى، مصطفى شوبير، أسامة جلال، محمود الجزار، أحمد رمضان، محمود مرعى، محمد عبدالسلام، محمد صادق، عبدالرحمن مجدى، كريم العراقى، أكرم توفيق، أحمد مصطفى، غنام محمد، ناصر ماهر، إمام عاشور،أحمد حمدى، شريف رضا، عمار حمدى، صلاح محسن، ناصر منسى، مصطفى محمد، رمضان صبحى،عمر مرموش،أحمد ياسر ريان، كريم يحيى،أحمد ايمن،أحمد يوسف، أحمد سعيد

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وكشف غريب أنه اختار 30 لاعبا تحسبا لجميع الظروف خاصة وأن مباريات الدورى مستمرة حتى انطلاق المعسكر والسفر لاوزبكستان صباح 6 يونيو المقبل.

وأكد المدير الفنى للمنتخب الأولمبى على أهمية مباراتى أوزبكستان لاسيما أن الفريق الاوزبكى يستعد للتصفيات الأسيوية النهائية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.