مصراوي
كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، عن وجود شكوك حول نزاهة العقود الموقعة بين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وشركة لاجاردير الفرنسية المالكة لحقوق بث مباريات كأس أمم أفريقيا 2019.
الصحيفة الإسبانية نشرت تقريرًا أوضحت خلاله، أن الاتحاد الأفريقي برئاسة أحمد أحمد، لم يقم بتعديل عقودع مع الشركة الفرنسية بشأن مسابقة كأس أمم أفريقيا التي ستقام في مصر.
وأوضحت الصحيفة أن العقد الحالي ينص على عدد 32 مباراة هي حصيلة مباريات كأس أمم أفريقيا في النسخ الماضية والتي كان عدد المنتخبات بها 16 فريق فقط.
إلا أن زيادة عدد المنتخبات في...
كانت هذه تفاصيل خبر خسارة لمصر.. صحيفة إسبانية تكشف عن «اتهام جديد» للكاف في عقود بث كأس الأمم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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