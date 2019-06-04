خسارة لمصر.. صحيفة إسبانية تكشف عن «اتهام جديد» للكاف في عقود بث كأس الأمم

مصراوي

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، عن وجود شكوك حول نزاهة العقود الموقعة بين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وشركة لاجاردير الفرنسية المالكة لحقوق بث مباريات كأس أمم أفريقيا 2019.

الصحيفة الإسبانية نشرت تقريرًا أوضحت خلاله، أن الاتحاد الأفريقي برئاسة أحمد أحمد، لم يقم بتعديل عقودع مع الشركة الفرنسية بشأن مسابقة كأس أمم أفريقيا التي ستقام في مصر.

وأوضحت الصحيفة أن العقد الحالي ينص على عدد 32 مباراة هي حصيلة مباريات كأس أمم أفريقيا في النسخ الماضية والتي كان عدد المنتخبات بها 16 فريق فقط.

إلا أن زيادة عدد المنتخبات في...