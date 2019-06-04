معسكر المنتخب الأولمبى ينطلق غدا استعدادا لوديتىّ أوزبكستان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، انطلاق معسكر الفريق غدا، الأربعاء ، قبل السفر إلى أوزبكستان لمواجهة منتخبها ودياً يومى 9 و11 يونيو الجارى، ضمن برنامج الفراعنة لخوض بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وأعلن شوقى غريب قائمة تضم 30 لاعباً للانضمام لمعسكر الفريق، وهم: 1. عمر رضوان 2. عمر صلاح 3. محمد صبحي 4. مصطفي شوبير 5. اسامه جلال 6. محمود الجزار 7. احمد رمضان 8. محمود مرعي 9. محمد عبدالسلام 10. محمد صادق 11. عبدالرحمن مجدي 12. كريم العراقي 13. اكرم توفيق 14. احمد مصطفي 15. غنام محمد Advertisements 16. ناصر ماهر 17. امام عاشور 18. احمد حمدي 19. شريف رضا 20. عمار حمدي 21. صلاح محسن 22. ناصر منسي 23. مصطفي محمد 24. رمضان صبحي 25. عمر مرموش 26. احمد ياسر ريان 27. كريم يحيي 28. احمد ايمن 29. احمد يوسف 30. احمد سعيد وأكد غريب أنه اختار 30 لاعبا تحسبا لجميع الظروف، خاصة أن مباريات الدورى مستمرة حتى انطلاق المعسكر والسفر لأوزبكستان صباح 6 يونيو المقبل. وشدد المدير الفنى على أهمية مباراتى أوزبكستان، خاصة أن الفريق الأوزبكى يستعد للتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

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