شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل لـ"سوبر كورة": عصام الحضرى برىء من دمى فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما كان عند الموعد عند الاستعانة به فى الأهلى، ليحفر لنفسه مكانة كبيرة فى قلوب عشاق النادى الأهلى قبل أن يقرر الرحيل للحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسى.
أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى مصر المقاصة الحالى والأهلى السابق تألق بشكل لافت بقميص الفريق الفيومى، ليرتبط اسمه بالعودة من جديد للقلعة الحمراء، أحمد عادل تحدث عن أبرز المطبات فى مسيرته وكشف رأيه فى العديد من الملفات، والقى الضوء على الجوانب الاجتماعية فى حياته.
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