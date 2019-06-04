تذكرتى: طبع التذاكر وفقا للسعة الكاملة لكل استاد بامم افريقيا دون زيادة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو الشركة المنفذة لنظام "تذكرتى" أنه سيتم الاكتفاء بطبع التذاكر وفقا للسعة الكاملة لكل ملعب من الملاعب المستضيفة لبطولة امم افريقيا 2019 دون زيادة، حتى تضمن جميع الجماهير الجلوس على المقاعد المخصصة لها لمتابعة المباريات، فضلا منع أى أزمات داخل الملاعب تتعلق بأماكن الجلوس والتواجد بالمدرجات. وحددت اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا منافذ استلام التذاكر والتى يقدم ”الخليج 365” قائمة كاملة بها: Advertisements الدرجه الأولى: أفرع أورنج التالية ( مصر الجديدة - مدينه نصر - التجمع - الرحاب - الدقى - وسط البلد- الزمالك -المنيل - العباسيه - شبرا - 6 اكتوبر - الهرم - المعادى - المقطم -" الاسكندريه - الإسماعليه - السويس). الدرجه الثانية والثالثة: جميع مراكز الشباب التالية ( مركز شباب الجزيرة - مركز شباب الأولمبى المعادى - نادى منتخب السويس - مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية - الحى السادس بأكتوبر - نادى اصحاب الجياد بسموحه - نادى الشمس. كما خصصت تذكرتى خطا ساخنا للاستفسارات والحصول على مزيد من المعلومات و رقمه 15355 و الموقع الرسمى www.tazkarti.com.

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