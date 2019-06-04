شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء عبد الصمد: هبوط بتروجت يصعب مهمة الداخلية فى المظاليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق ضياء عبد الصمد، المدير الفنى للداخلية، على هبوط فريق بتروجت إلى دورى القسم الثانى بعد التعادل الذى حققه الفريق البترولى أمام المقاولون العرب بمنافسات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدورى العام.

وقال عبد الصمد، فى تصريحات خاصة، إن هبوط بتروجت يصعب مهمة الداخلية فى القسم الثانى، حيث يمتلك الفريق البترولى الإمكانيات التي ستعيده سريعاً إلى الدورى الممتاز، وهو ما سيشعل المنافسة فى دورى المظاليم ويصعبها على باقى الفرق.

وتوقف رصيد الداخلية عند النقطة 27 فى المركز الـ 17 بجدول مسابقة الدوري العام، ويسعى ضياء عبد الصمد مدرب الفريق لإعادة هيكلة الداخلية بعد رحيل العديد من اللاعبين الذين انتهت إعارتهم من أجل العودة إلى دوري الأضواء والشهرة .

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يذكر أن ضياء عبد الصمد تسلم مسئولية الداخلية عقب هبوط الفريق رسيماً إلى الدرجة الثانية خلفاً لعلاء عبد العال.