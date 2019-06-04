شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين أبطال فيلم الإعارة "البوابة السحرية" للتألق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح نظام "الإعارة" هو الطريقة المثلى لإعادة اكتشاف النجوم بعد فترة من الابتعاد عن المشاركة مع فرقهم وافتقادهم للجاهزية الفنية والبدنية.

وهذا الموسم تألق خمسة نجوم بعد تلقيهم قرار الإعارة من ناديهم ليصبح كل منهم حديث الصباح والمساء فى الشارع الكروى، ونستعرضهم فى السطور التالية ..

*مصطفى محمد

استقر مسئولو نادي الزمالك على إعادة مصطفى محمد مهاجم الفريق الصاعد إلى القلعة البيضاء بداية من الموسم القادم، بعد انتهاء فترة إعارته لنادي طلائع الجيش، خصوصًا بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الفريق العسكري ونجاحه في تسجيل 12 هدفاً هذا الموسم، ومن ثم الانضمام إلى المنتخب الوطني مع الأرجنتيني خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة والذي أثنى على أدائه بشكل كبير مما يبشر بالاعتماد عليه بعد بطولة أمم أفريقيا، حيث لم يقع عليه الاختيار للعب مع الفراعنة فى منافساتها.

ويرى مسئولو الزمالك أن الوقت مناسب لمنح الفرصة لمصطفى محمد بعد اكتسابه الخبرات بعد إعارته لأندية مختلفة في بطولة الدوري، وجاهزيته للعودة وحجز مكانه في التشكيلة الأساسية للفريق، بعدما لعب من قبل في صفوف الداخلية وطنطا وطلائع الجيش، وتواجده بشكل أساسي مع جميع الأندية، واكتسابه الخبرات وتحمل اللعب تحت الضغوطات، وهو ما كان يفتقده من قبل.

* عمار حمدى

نبوغ عمار حمدي لاعب الاهلى مع الاتحاد السكندرى وتوهجه مع سيد البلد، خلال فترة قصيرة أحرز خلاها ثلاثة أهداف وصنع خمسة أهداف، وهو الأمر الذي أجبر جهاز المنتخب على ضم اللاعب لمعكسر مارس رغم صغر سنه، ليتسبب ذلك القرار في إحراج الأهلي مرتين، المرة الأولى بعد تألق اللاعب مع سيد البلد وعدم استفادة الفريق الأحمر من قدراته، والمرة الثانية حينما انضم للاعب للمنتخب الوطني الأول فى الوقت الذى لم ينضم فيه لاعبين بنفس مركزه بالأهلي لصفوف المنتخب وأبرزهم الثنائي رمضان صبحي وحسين الشحات.

*أحمد حمدى

فجأة ودون سابق إنذار أصبح اسم أحمد حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار إلى نادي الجونة في الميركاتو الشتوي الأخير وحتى نهاية الموسم الجاري، يتصدر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة الماضية، وذلك بعد المستوى الأكثر من رائع الذي قدمه حمدي مع فريقه الجديد

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أحمد حمدي جاء رحيله إلى الجونة في الميركاتو الشتوي الماضي حتى نهاية الموسم الجاري، من أجل الحصول على فرصة المشاركة في المباريات بعد أن تم تجميده على دكة الأهلي، ومنذ أن انضم حمدي إلى الفريق الساحلي وعاد للتواجد على المستطيل الأخضر وهو يقدم مستويات أكثر من رائعة للغاية، جعلت عودته إلى القلعة الحمراء مرة أخرى مطلبا جماهيريا لكل مشجعي الأهلي، الذين رأوا فيه فتى الأحلام للخط الهجومي للمارد الأحمر.

*رزاق سيسيه

فيما تلقى الإيفواري رزاق سيسيه لاعب فريق الزمالك المعار لصفوف الاتحاد السكندري عروضا من النجم الساحلي والترجي في تونس واللذين يرغبا أيضا فى الظفر بخدمات اللاعب ، وتنتهي إعارة سيسيه للاتحاد السكندري بنهاية الموسم الجاري ليعود بعدها اللاعب لصفوف الزمالك.

وظهر اللاعب بصورة مميزة في الفترة الماضية مع الاتحاد ونجح فى لفت الأنظار إليه بعد تسجيله 6 أهداف حاسمة مع زعيم الثغر.

*شيلونجو

وظهر النامبيى شيلونجو مهاجم سموحة المعار للاسماعيلى بمستوى متميز للغاية مع الدراويش فى النصف الثانى من الموسم

شيلونجو البالغ من العمر 27 عامًا سجل عشرة أهداف وصنع ثماني تمريرات حاسمة في جميع المسابقات في 38 مباراة لعبها هذا الموسم .