شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يمنح رمضان صبحي 24 مليون جنيه فى 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو النادي الأهلي وضع رمضان صبحي لاعب الفريق ضمن أعلى العقود في القلعة الحمراء خلال الموسم المقبل، بعدما وافق اللاعب على الانتقال نهائياً للقلعة الحمراء بدلاً من نظام الإعارة الذى يلعب به للأهلي حالياً قادماً من هيدرسيليفد الإنجليزي مقابل 800 ألف جنيه إسترليني لمدة ستة أشهر بدأت من يناير الماضي.

وشهدت الأيام الماضية أتفاق نهائي بين الاهلي ورمضان صبحي على البقاء في النادي وعدم العودة لأوربا لاستكمال تجربة الاحتراف الخارجية خاصة وأن اللاعب لم يتلقي عروضاً جيدة من أوربا كما أنه يخشى العودة لأوربا ولا يُشارك في المباريات ما حث في تجربتي ستوك سيتي وهيدرسيلفيد بإنجلترا لذا وافق على عرض الاهلي بالبقاء نهائياً في النادي على أن يُنهي مسئولو القلعة الحمراء الصفقة مع هيدرسيلفيد الانجليزي.

وفي هذا الشأن حصل رمضان صبحي على وعد من الاهلي بوضعه في الفئة الأولى حيث سيحصل على ما يقرب من 7 ملايين جنيه سنوياً في الموسم الواحد خالصة الضرائب على أن يزيد هذا المبلغ في الموسمين التاليين حيث سيحصل على 8 مليون جنيه في الموسم الثاني و9 ملايين جنيه في الموسم الثالث حيث سيوقع اللاعب عقداً مدته 3 مواسم مع الاهلي بعدما باتت مسألة شراؤه نهائياً من هيدرسيفيلد مسألة وقت.