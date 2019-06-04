المدير الفني لليفربول: عقدي مع الريدز طويل الأجل

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (أ ش أ):
قال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، إن عقده مع الريدز طويل الأجل، ردًا على تصريحات فرانز بيكنباور رئيس مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ برغبته في قيام كلوب بتدريب ميونخ يوما ما.
وقال كلوب- في تصريحات لصحيفة (بيلد) الألمانية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء: "أحب فرانز وهو يحبني، لكن لدي عقدًا طويل الأجل مع ليفربول".. معربًا في الوقت نفسه عن سعادته بهذا التصريح.
وأضاف: "لا أعلم ماذا سيحدث خلال السنوات الخمس المقبلة وما بعدها.. ربما يكون هناك مدربون مختلفون تمامًا في الصورة حينذاك".
كلوب درّب ليفربول منذ عام 2015، وسبق له قيادة فريقي بروسيا دورتموند وماينز في الدوري الألماني.
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