أفراح في الاتحاد السكندري بعد ضمان البقاء في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - (أ ش أ):
سيطرت حالة من السعادة على الجهاز الفني ولاعبي الفريق الكروي الأول في نادي الاتحاد السكندري بعد ضمان بقاء الفريق في الدوري الممتاز.
وفاز الاتحاد السكندري على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الاثنين، على ملعب استاد برج العرب في إطار منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
وهنأ مجلس إدارة النادي اللاعبين بالفوز على سموحة وضمان البقاء في الدوري بعد الصعوبات التي واجهت الفريق خلال الموسم الحالي.
كما وجه محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة النادي الشكر للمدير الفني طلعت يوسف الذي قبل تحمل المسئولية بعد استقالة حلمى طولان المدير الفني السابق.
ورفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 39 نقطة احتل بها المركز التاسع بجدول الدوري.
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