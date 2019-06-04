بسبب أمم إفريقيا.. الزمالك يكتفي بمعسكر في مدينة ساحلية استعدادا للموسم الجديد

استقرت إدارة نادي الزمالك، على عدم خوض معسكر أوروبى، خلال فترة توقف بطولة الدورى نظراً لمشاركة المنتخب المصري فى منافسات بطولة أمم أفريقيا التى سوف تقام فى مصر بداية من ٢١ يونيو الحالى.

وجاء القرار بسبب غياب العديد من النجوم للانضمام إلى المنتخبات الدولية، ومنهم الرباعى محمود جنش ومحمود علاء وطارق حامد ومحمود الونش مع المنتخب المصري بجانب الثنائى فرجانى ساسى مع منتخب تونس وخالد بوطيب مع المغرب.

وفضلت الإدارة تأجيل المعسكر الأوروبى لنهاية مسابقة الدورى المصرى فى الموسم الحالى والاكتفاء بالسفر لإحدى المدن الساحلية فقط وإقامة معسكر هناك خلال البطولة لزيادة التركيز لدى اللاعبين وخوض بعض الوديات.