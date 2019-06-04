الجونة يطلب تجديد إعارة رباعي الأهلي.. وهذا هو الرد!

طلب نادى الجونة تجديد إعارة لاعبيه الذين ضمهم لصفوفه هذا الموسم مقبلين من النادي الأهلي، وفى مقدمتهم أحمد ريان ومحمود الجزار وأكرم توفيق وأحمد حمدى. يأتي ذلك بعد ظهورهم بمستوى مميز وتقديمهم عروضاً قوية خلال منافسات الدورى.

واستقر مسئولو الأهلى فى الوقت الحالى الموافقة على تجديد إعارة بعض اللاعبين وإعادة بعض اللاعبين الآخرين حيث توجد رغبة لاستعادة أحمد حمدى صانع الألعاب فيما لم يحسم مصير باقى اللاعبين حتى الآن.

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