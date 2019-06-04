خالد جلال يجدد مستقبل الثنائي “مدبولي وعنتر” في الزمالك

أجل ثنائى الزمالك محمد عنتر وأحمد مدبولى، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فكرة الرحيل عن النادى خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تولى خالد جلال المهمة الفنية ووعده لهما بالحصول على الفرصة والتمسك بهما، بعد الفترة الصعبة التى قضاها الثنائى.
ويأتي ذلك فى ظل تولى السويسرى كريستيان جروس إدارة الفريق، وابتعادهما تماما عن المشاركة.
وتلقى «مدبولى» عدة عروض من أندية الدورى الممتاز أهمها وادى دجلة، بينما يمتلك محمد عنتر عدة عروض من داخل مصر وخارجها ومن بينها سموحة الذى يريد الحصول على خدماته لمدة موسم على سبيل الإعارة.
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