للحصول على توقيع حسام حسن.. الأهلي يغري سموحة بحمودي ومحارب

يرغب النادى الأهلى فى ضم حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، فى نهاية الموسم فى محاولة لتعزيز الهجوم بسبب ابتعاد عمرو جمال وصلاح محسن عن المشاركة فى المباريات وهبوط مستوى أزارو وتذبذب مستوى مروان محسن.

ويأتي إصرار الأهلي على ضم مهاجم الفريق السكندري في ظل تجدد عرض سموحة لضم ثنائى الأحمر أحمد حمودى وإسلام محارب لدعم الفريق بهما فى الموسم الجديد، خاصة أن لاعبى الأحمر لعبا ضمن صفوف الفريق السكندرى من قبل، ولا يمانعان فى العودة إليه مجدداً حيث يرغب فرج عامر فى ضم «حمودى ومحارب» سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى.

ومن المقرر أن يتم تواصل الناديين بشكل رسمي بالفترة المقبلة من أجل حسم مصير الصفقة بشكل رسمي ونهائي.