أوباما يقترب من الرحيل عن الزمالك وجروس كلمة السر

طالب السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى السابق للفريق، من اللاعب يوسف أوباما عدم البقاء فى الزمالك طويلاً، والبحث عن فرصة احتراف فى الخارج تتناسب مع قدراته.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب أن المدرب شدد عليه أنه سيطالب أى فريق يقوم بتدريبه خلال الفترة المقبلة بالتعاقد معه.

وأوضح أن جروس شدد على أوباما أن يكون جاهزاً لتحقيق ذلك، ورد اللاعب على المدرب بأنه لا يمانع فى الرحيل خاصة إلى أى فريق تحت قيادته.