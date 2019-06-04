الزمالك يواصل النزيف بتعادل بطعم الخسارة أمام الحدود ويبتعد عن المنافسة

واصل فريق الزمالك نزيف النقاط وتضاءلت فرصته في استعادة درع الدوري بعد تعادله مع حرس الحدود بهدف لكل منهما بستاد المكس في اللقاء المؤجل من الجولة 30 للدوري الممتاز.

تقدم الحدود بهدف لبهاء مجدي في مرماه في الدقيقة 34 من خطأ دفاعي ساذج، وتعادل للزمالك المغربي خالد بوطيب بضربة رأس في الدقيقة 65.

ارتفع رصيد الزمالك إلى 68 نقطة، وله مباراة مؤجلة وبات الفارق مع الأهلي المتصدر 74 نقطة "6" نقاط ورفع الحدود رصيده إلى 38 نقطة وضمن البقاء في الممتاز.

جاء الأداء ضعيف المستوى وظهر الزمالك كعادته بعيدا فنيا وبدنيا مع أخطاء دفاعية ومن لاعبي الوسط، وتألق محمود جنش في الزود عن مرماه في الشوط الأول.

كما ظهر الهجوم الأبيض خلال اللقاء مستأنسا للغاية ولم يختبر الحارس أحمد السعدني.

الشوط الأول

بادر الزمالك بهجوم من خلال استلام جيد لأحمد زيزو ويسدد على مسافة 6 ياردات ضعيفة في يد الحارس أحمد السعدني.

لعب الحدود على المرتدات والهجمات الخاطفة التي شكلت خطورة على مرمى محمود جنش مستغلين ثغرات دفاعية خطيرة في العمق من التونسي حمدى النقاز وبهاء مجدي والونش ومحمود علاء. والأخير يهدى أحمد فتحي هدية ينفرد ويسدد ومن حسن حظ علاء أن جنش يقظ وأنقذ الموقف بصعوبة.

استغل لاعبو الحدود الثغرات الدفاعية خاصة ظهيري الجنب بهاء "الخضوض" والنقاز" المهزوز" والونش وعلاء"التائهان" وتحرك بحرية واودو موسيس يمينا ولعب أكثر من عرضية ويسدد حسن مجدي بعيدا عن التهديف وأخرى أمام عاشور الذى أربك الدفاع الأبيض.

يحاول أبوطيب وينفرد ويتباطأ كالعادة ويبعد أبو العز من أمامه إلى الركنية وسط دهشة الجميع.

هدف الحدود

في الدقيقة 34 ووسط الثغرات والشوارع المفتوحة يلعب موسيس عرضية يحول الكرة بسذاجة بهاء مجدي في مرماه مسجلا هدف التقدم للحرس.

لم يتغير الوضع كثيرا بعد الهدف

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فالزمالك فشل في اختراق الدفاعات الحدودية بسبب البطء وابتعاد الخطوط بل ضغط الحدود بقوة وينقذ جنش من حسن مجدي وأحمد فتحي وأخرى وسط دربكة يحول "جنش" الكرة إلى الركنية.

يحاول الزمالك ويلعب النقاز عرضية يبعد بسهولة دفاع الحدود ويهدر بوطيب ويسدد برأسه فوق العارضة.

الشوط الثاني

يبدأ الزمالك الشوط بهجوم بحثا عن هدف التعادل وبرأسه بوطيب فوق العارضة تليها تسديدة أخرى من نفس اللاعب برأسه تصطدم الكرة بالعارضة وترتد إلى داخل الملعب.

هدف ملغى

يلغي الحكم هدفا لمحمود علاء من ركنية بدعوي دفع بوطيب لمدافع حرس الحدود في الدقيقة 60.

يخرج أحمد زيزو ويلعب مكانه إبراهيم حسن ويضغط الزمالك وتزداد الفاعلية على المرمى

هدف التعادل

في الدقيقة 65 ومن ضربة ركنية يقابل برأسه خالد بوطيب صاروخية على يمين أحمد السعدني مسجلا هدف التعادل.

بعد الهدف يجري خالد جلال تغييرا ثانيا بنزول عبدالله جمعة في محاولة لتنشيط الجانب الهجومي للأبيض.

يحاول لاعبو الحدود استهلاك الوقت من خلال التمرير وإضاعته أيضا بالسقوط أرضا للخروج بنقطة البقاء في الممتاز.

يخرج محمد حسن ويلعب مكانه إبراهيم حفني لاستغلال مهارته في التمرير والوصول بالمهاجمين إلى المرمى.

واستمر اللعب العشوائي للأبيض حتى أطلق الحكم الصربي صافرة نهاية اللقاء.