رياضة | شرط كلوب لانتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرط كلوب لانتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي شرطًا واحدًا للسماح لنجمه المصري محمد صلاح بالانتقال إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة أس الإسبانية إن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد تقدم بطلب لرئيس النادي فلورنتينو بيريز يحثه على التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح المتألق في صفوف ليفربول المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وذكر موقع ديفنسا سنترال أن كلوب متمسك بالحفاظ على محمد صلاح للموسم المقبل ولكنه يضع احتمال للسماح له بالرحيل بشرط واحد فقط.

وأوضح كلوب أنه قد يعطي الضوء الأخضر لليفربول لبيع محمد صلاح إلى ريال مدريد إذا دخل ماركو أسينسيو جناح الريال في المفاوضات.