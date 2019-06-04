رياضة | صراع ناري بين ريال مدريد ومان سيتي على صفقة مميزة

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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد ومانشستر سيتي الانجليزي يتنافسان على التعاقد مع موهبة يابانية شابة خلال الفترة المقبلة.

قالت صحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية إن ريال مدريد ومانشستر سيتي يخططان للتعاقد مع تاكيفوسا تاكي كوبو اللاعب الياباني الذي يبلغ اليوم من العمر 18 عامًا ويمكنه التوقيع مجانًا مع أي ناد أوروبي.

أضافت الصحيفة أن باريس سان جيرمان الفرنسي هو النادي المفضل والأقرب للتوقيع مع اللاعب الذي تجاهله برشلونة تقريبًا.

في كل من بلاده وفي فرنسا ، يقولون إن اللاعب سيكون على وشك التوقيع مع باريس سان جيرمان، لكن التقارير الأخيرة في اليابان تذكر أيضًا أن ريال مدريد ومانشستر سيتي سيكونان مهتمين جدًا بالتعاقد مع الموهبة اليابانية الشابة.