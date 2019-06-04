رياضة | ظهير ريال مدريد يتلقى 3 عروض للرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظهير ريال مدريد يتلقى 3 عروض للرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن الخيارات المتاحة أمام سيرجيو ريجيلون، ظهير أيسر فريق ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، إن ريجيلون يملك عروض إعارة من بوروسيا دورتموند وديبورتيفو ألافيس وليجانيس في الصيف.

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وتابعت الصحيفة أن ريال مدريد يفكر في بيع ريجيلون بصورة نهائية في الصيف مع وجود خيار إعادة الشراء بسبب قانون اللعب النظيف من يويفا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريجيلون يرغب في الاستمرار في ريال مدريد وإقناع الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الملكي بمستواه في فترة الإعداد من أجل البقاء في المرينجي بالرغم من معرفته حاجته للعب بصورة أكبر لمستقبله الكروي.

يشار إلى أن ريال مدريد أقترب من ضم فيرلاندي ميندي من ليون بعقد لمدة 5 سنوات مقابل 55 مليون يورو.