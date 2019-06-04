رياضة | أين سيقضي محمد صلاح عيد الفطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أين سيقضي محمد صلاح عيد الفطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقضي محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، عيد الفطر مع أهل قريته بنجريج، وذلك عقب فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا مع الريدز، على حساب توتنهام، السبت الماضي.

ووصلت زوجة اللاعب وبرفقتها نجلتيهما "مكة"، إلى القرية عقب الافطار أمس، على متن طائرة، وبدون محمد صلاح على أن يصل اللاعب اليوم وينتقل الى منزل أحد أقاربه في القرية.

ويظل به حتى يتناول الافطار مع عائلته، على أن يقوم بمقابلة اصدقائه طوال الليل وتأدية صلاة العيد بالقرية ومع أهالى قرية وسط إجراءات أمنية مشددة.