رياضة | دوري الأمم الأوروبية.. منافسة شرسة على اللقب الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دوري الأمم الأوروبية.. منافسة شرسة على اللقب الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسدل الستار خلال الأيام القليلة المقبلة على فعاليات النسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، من خلال فعاليات الدورين نصف النهائي والنهائي للبطولة في البرتغال، حيث تتصارع منتخبات البرتغال وسويسرا وإنجلترا وهولندا على لقب البطولة.

ولم تحظ البطولة في البداية بحماس شديد على الساحة العالمية في ظل نظامها المعقد من ناحية، وزيادة عدد المباريات الرسمية التي سيخوضها اللاعبون كل عام من ناحية اخرى.

وفي الوقت الذي اجتاز فيه المنتخب البرتغالي فعاليات الدور الأول (دور المجموعات) دون عناء متفوقا على نظيريه البولندي والإيطالي، فإن منافسه في المربع الذهبي المنتخب السويسري تأهل بصعوبة من خلال اجتياز عقبة المنتخب البلجيكي في الجولة الأخيرة من مباريات دور المجموعات.

ويستهل المنتخبان البرتغالي والسويسري فعاليات الأدوار النهائية للبطولة عندما يلتقيان غدا في المربع الذهبي للبطولة بمدينة جيمارايش البرتغالي فيما يلتقي المنتخبان الإنجليزي والهولندي بعد غد الخميس في المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي.

وقاد المدرب رونالد كومان المنتخب الهولندي إلى التفوق على نظيريه الفرنسي بطل العالم والألماني بطل العالم السابق في الدور الأول للبطولة فيما واصل المنتخب الإنجليزي عروضه الرائعة التي قدمها في كأس العالم 2018 بروسيا وتغلب على نظيريه الإسباني والكرواتي في الدور الأول ليبلغ المربع الذهبي لدوري الأمم.

ويستطيع مدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت الاعتماد على سبعة لاعبين من بينهم هاري كين، الذي عاد للملاعب قبل أيام قليلة بعد التعافي من إصابة في الكاحل، إذ كانت عودته من خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا السبت الماضي، لكنه خسر مع فريقه توتنهام 0-2 أمام ليفربول الإنجليزي.

وتبدو الكرة الإنجليزية حالياً في أعلى درجات تألقها، إذ تغلب تشيلسي على آرسنال في نهائي إنجليزي خالص لمسابقة الدوري الأوروبي بخلاف فوز ليفربول على توتنهام في نهائي إنجليزي خالص لدوري الأبطال وبلوغ المنتخب الإنجليزي المربع الذهبي لمونديال 2018 بروسيا.

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ويأمل المنتخب الإنجليزي في تتويج هذا النجاح بإنجاز كبير في دوري الأمم قبل عام واحد من استضافة لندن للأدوار النهائية لبطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2020).

ولكن المنتخب الهولندي لن يكون صيداً سهلاً، إذ يضم الفريق العديد من لاعبي فريق أياكس الذي صال وجال على الساحة الأوروبية في الموسم الحالي وبلغ المربع الذهبي لدوري الأبطال، ولا يمكن الاستهانة بالمنتخب الهولندي رغم غيابه عن بطولتي كأس أمم أوروبا الماضية (يورو 2016) ومونديال 2018.

ويلتقي الفائزان من مواجهتي المربع الذهبي سوياً في نهائي البطولة الأحد المقبل بمدينة بورتو، كما يلتقي الخاسران من مباراتي المربع الذهبي يوم الأحد المقبل أيضاً بمدينة جيمارايش في مباراة تحديد المركز الثالث.

والآن، تبدو الفرصة سانحة أمام المهاجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو للفوز بلقب كبير جديد مع منتخب بلاده بعدما قاد الفريق للفوز بلقب كأس الأمم الأوروبية الماضية (يورو 2016)، علماً بأنه غاب عن معظم فعاليات المباراة النهائية للبطولة بسبب الإصابة التي لحقت به في بداية اللقاء أمام المنتخب الفرنسي.

ومن المنتظر أن يشعر المنتخب البرتغالي ببعض القلق في مواجهة المنتخب السويسري، بعدما تعثر أمامه من قبل في التصفيات المؤهلة لمونديال 2018.

وإضافة إلى الأدوار النهائية، سيقدم كل قسم من الأقسام الأربعة في دوري الأمم دوراً فاصلاً ستقام فعالياته العام المقبل في إطار التأهيل ليورو 2020.

وهذا يعني أن واحداً من منتخبات جورجيا ومقدونيا وكوسوفو وبيلاروس المتواضعة سيحجز مقعداً في يورو 2020، إذ تصدرت هذه المنتخبات مجموعاتها في القسم الرابع بدوري الأمم.

وفيما ستشهد مدينة بورتو الأحد المقبل تتويج فريق واحد بلقب البطولة وحصوله على الجائزة المالية للقب، فإن المكافأة الكبرى لدوري الأمم ما زالت غير واضحة.