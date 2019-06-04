رياضة | بنفيكا يصدم كبار أوروبا بشأن التعاقد مع خليفة رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنفيكا يصدم كبار أوروبا بشأن التعاقد مع خليفة رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مسؤولو فريق بنفيكا البرتغالي مصير اللاعب الشاب جواو فيليكس لاعب الفريق، وذلك بعد العروض الذي جاءت للتعاقد مع اللاعب في الصيف القادم.

وأشارت تقارير برتغالية حسب صحيفة "ريكورد"، إلى أن بنفيكا قرر عدم بيع جواو فيليكس واستمراره مع الفريق في الموسم المقبل، ورفض جميع العروض الذي جاءت لضم اللاعب.

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وأن النادي البرتغالي لن يبيع اللاعب الشاب بأقل من 120 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي الخاص به.

وكان يرغب ثنائي مدينة مانشستر في التعاقد مع فيليكس، بالإضافة إلى نادي برشلونة الإسباني.