رياضة | يوفنتوس يخطط لخطف منبوذ برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يخطط لخطف منبوذ برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن باريس سان جيرمان يدرس إمكانية ضم البرازيلي فيليب كوتينهو نجم برشلونة لتعزيز خط الهجوم في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن كوتينيو لم يعد ينظر إلى خطوة الانتقال إلى باريس سان جيرمان كتراجع في وضعه الحالي.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة وباريس سان جيرمان مرتبطات علاقة سيئة منذ صفقة نيمار مما يعني أن صفقة كوتينيو ستبقى محصورة عند كيا جورابشيان وشريكه جوليانو بيرتولوتشي وكلاء اللاعب، حيث يملتكان علاقات وطيدة مع أنتيرو هنريك المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، حيث يعملان أيضا للاعبي الفريق الباريسي ماركينوس وديفيد لويز.

وذكرت الصحيفة الإسبانية بأن كوتينيو يرى أنه قادر على لعب دور حاسم في المشروع الجديد لباريس سان جيرمان بجانب كيليان مبابي وأنه سيكون له فائدة أكبر عن الانتقال إلى تشيلسي الذي يبحث حاليًا عن بديل لهازارد.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن كوتينيو يرفض احتمال انتقاله إلى مانشستر يونايتد تجنباً لإغضاب جماهير ليفربول كما أن المان يونايتد أقل حاليا من مستوى طموحاته بعد خروجه من المنافسة على دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.