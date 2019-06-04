رياضة | هازارد يتنازل عن رقمه المفضل بسبب لوكا مودريتش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هازارد يتنازل عن رقمه المفضل بسبب لوكا مودريتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "ديلي ستار" عن صعوبة تنازل لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش ونجم ريال مدريد الإسباني وأفضل لاعب في العالم، عن رقمه الذى يرتديه مع الفريق وهو رقم "10"، للاعب البلجيكي إيدين هازارد الذى اقترب بشدة من الإنضمام لصفوف النادي الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

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وأشارت الصحيفة، إن هازارد سيتنازل عن رقمه المفضل الذى اشتهر به خلال السنوات السابقة، في تشيلسي الإنجليزي، بسبب عدم تنازل مودريتش عنه.

وأكدت الصحيفة أن هازارد في حال الانتقال بشكل نهائي لريال مدريد سيرتدى رقم "7" وهو رقم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو عندما كان يلعب في صفوف الملكي، وأن اللاعب ماريانو دياز الذى يرتديه حالياً سيتنازل عنه بسبب اقتراب رحيله عن مدريد.