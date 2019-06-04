شكرا لقرائتكم الداخلية يمنح لاعبية راحة 10 ايام استعداداً لمواجهة الدفاع الجوي وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر ضياء عبد الصمد المدير الفني لفريق الداخلية على منح اللاعبين راحة تمتد إلى عشرة أيام على أن يعود اللاعبين إلى التدريب بعد ذلك استعداداً لمواجهة الدفاع الجوي ودياً في 16 يونيو الجاري.

وتوقف رصيد الداخلية عند النقطة 27 في المركز الـ 17 بجدول مسابقة الدوري العام، ويسعى ضياء عبد الصمد مدرب الفريق لإعادة هيكلة الداخلية بعد رحيل العديد من اللاعبين الذين انتهت إعارتهم من أجل العودة إلى دوري الأضواء والشهرة .

يذكر أن ضياء عبد الصمد تسلم مسئولية الداخلية عقب هبوط الفريق رسيماً إلى الدرجة الثانية خلفاً لعلاء عبد العال.