شكرا لقرائتكم لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالأهلى تضع استراتيجية لإفراز لاعبين متميزين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالنادى الأهلى اجتماعا مع فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء خلال الايام المقبلة من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بالقطاع. كان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قد قرر تشكيل لجنة لقطاع الكرة يترأسها طه اسماعيل وتضم في عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو. ومن المقرر أن تجتمع اللجنة مع فتحي مبروك لمناقشة استراتيجية قطاع الناشئين والتي يمكن من خلالها تحقيق القطاع للبطولات المختلفة بجانب إفراز لاعبين متميزين للفريق الأول. Advertisements

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