شكرا لقرائتكم الزمالك يفاوض هداف الدورى المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مسئولو نادى الزمالك فى مفاوضات مع أحمد على كامل، مهاجم الفريق السابق والمقاولون العرب الحالى، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما تألق هذا الموسم مع ذئاب الجبل، حيث نجح فى تسجيل 18 هدفًا ليحتل قمة هدافى الدورى الممتاز هذا الموسم، مما أدى إلى اختيار المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، له من أجل ضمه لقائمة المنتخب استعدادا للمشاركة مع الفراعنة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة فى تاريخ البطولة الأفريقية.

وتأتى مفاوضات مسئولو الزمالك مع أحمد علي لتعزيز الخط الأمامى للفريق بمهاجم يمتلك الخبرات بعد موافقة مرتضى منصور، رئيس النادى، على ضم اللاعب فى فترة الانتقالات المقبلة، خاصة أن عقده ينتهى مع المقاولون بنهاية الموسم الجارى، أى أن علي لن يكلف قلعة ميت عقبة سوى راتبه من أجل ضمه.