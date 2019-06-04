شكرا لقرائتكم خبر عن لجنه التخطيط للكرة في الأهلى تجتمع بـ "مبروك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالنادى الأهلى اجتماعا مع فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء خلال الايام المقبلة من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بالقطاع. Advertisements كان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قد قرر تشكيل لجنة لقطاع الكرة يترأسها طه اسماعيل وتضم في عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو. ومن المقرر أن تجتمع اللجنة مع فتحي مبروك لمناقشة استراتيجية قطاع الناشئين والتي يمكن من خلالها تحقيق القطاع للبطولات المختلفة بجانب إفراز لاعبين متميزين للفريق الأول.

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