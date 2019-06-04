الان تتابع تعرف على جدول مباريات المرحلة النهائي من دوري أمم أوروبا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بورتو - الخليج 365: تنطلق غدا الأربعاء فعاليات المرحلة النهائية من النسخة الأولى لبطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، وتشهد هذه المرحلة المباريات التالية (بتوقيت جرينتش) : الدور قبل النهائي :

5 يونيو : البرتغال × سويسرا (45:18) بورتو

6 يونيو : هولندا × إنجلترا (45:18) جيمارايش مباراة المركز الثالث :

9 يونيو : الخاسران من مباراتي المربع الذهبي (00:13) جيمارايش

9 يونيو : الفائزان من مباراتي المربع الذهبي (45:18) بورتو

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